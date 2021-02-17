İngiltere'de konut fiyatları aralıkta yüzde 8,5 yükseldi

İngiltere'de konut fiyatları, 2020'nin Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi. Fiyatlar İngiltere'de bölge ve şehirlere göre farklı oranlarda arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’de konut fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydettiği, bunun Ekim 2014'ten itibaren en yüksek yıllık artış olduğu belirtildi.​​​​​​​

KONUT FİYATINDAKİ ARTIŞ LONDRA'DA YÜZDE 3,5

Açıklamada, aralıkta en yüksek artışın yüzde 11,2 ile ülkenin kuzeybatı bölgesinde kaydedildiği, konut fiyatlarının başkent Londra'da ise yüzde 3,5 seviyesinde artış gösterdiği bildirildi.

EMLAK İŞLEM VERGİSİ MUAFİYETİ, 31 MART 2021'E KADAR DEVAM EDECEK

Koronavirüs salgını sürecinde İngiltere'de ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla satışlarda getirilen emlak işlem vergisi muafiyeti, 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.