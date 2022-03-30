İngiltere'de tüketici borçlanmaları beş yılın zirvesine çıktı

Son yıllarda yaşanan koronavirüs salgını ve günümüzde süren Rusya-Ukrayna savaşının olumsuzlukları özellikle Avrupa ülkelerinde verileri etkiliyor.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin ekonomik yüklelerini tamamen üzerinden atamadan küresel ekonomilerin yaşadığı negatif gidişin de etkisinde kaldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkenin tüketici kredilerine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı. Kullanılan krediler bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı.

İNGİLTERE'DE TÜKETİCİ BORCU 9 MİLYAR STERLİN OLDU

Enerji krizi ve tedarik zinciri sorunları ile boğuşan ülkenin tüketici borçlanmaları, şubat ayında 1,9 milyar sterlin ile son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

HARCAMALAR KREDİ KARTI VE TÜKETİCİ KREDİLERİ YOLUYLA OLDU

BoE açıklamasında, şubat ayındaki tüketici borçlanmalarının 1,5 milyar sterlinlik kısmının kredi kartları yoluyla, 400 milyon sterlinlik kısmının ise tüketici kredileri yoluyla yapıldığı bildirildi.

KONUT KREDİSİ GERİLEDİ

Açıklamada, ülkede şubat ayında onaylanan konut kredisi sayısının ise ocak ayındaki 73 bin 800 seviyesinden 71 bine gerilediği kaydedildi.

ENFLASYON SON 30 YILIN ZİRVESİNDE

İngiltere’de şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI

İngiltere'de şubat ayında doğalgaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.