İngiltere'de İstanbul Havalimanı itirafı: Londra'yı geride bırakacak

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi haline getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nın CEO'su Thomas Woldbye, İstanbul'un bu yıl veya önümüzdeki yıl Avrupa'nın en işlek havalimanı olarak Heathrow'u geride bırakacağını belirtti.

"Avrupa'nın en büyük havalimanı olmaya sürdürüyoruz" diyen Woldbye, "Ancak son veriler 2026'da bu konumu kaybedebileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Woldbye, siyasi gecikmeler ve geri adımların ardından yeni bir pist inşa etme gerekliliğin güçlendiğini söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI YILLARDIR ZİRVEDE

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 2025 yılına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, üst üste 4'üncü yıl birinci sırada yer almayı başardı.

İstanbul Havalimanı, dünyanın önemli merkezlerini geride bırakarak 1491 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer bulurken Amsterdam Havalimanı da 1351 günlük uçuşla ikinci sıraya yerleşti.

Londra Heathrow ise 1315 uçuşla üçüncü sırada yer alarak 1314 günlük uçuşlu Paris'in az farkla önüne geçti.