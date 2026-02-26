Türkiye ile OECD arasındaki anlaşma TBMM'de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, OECD'nin istatistiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin gençlerini istihdama dahil edemediğini savunan Kaya, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Kaya, ekonomide sorunlar yaşandığını, gelir dağılımında da adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN OECD İLE İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTMESİ ÖNEMLİ"

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin OECD ile iş birliği yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı.

OECD verilerine bakılarak geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirten Akalın, Türkiye'nin üniversite mezuniyeti oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

Akalın, üniversite mezunu sayısının nitelik ve kalite artışı anlamına gelmediğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, OECD üyesi ülkelerde çalışanların eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebildiğini ancak Türkiye'de bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI KURULUŞLARDA GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda güçlü olmasını istediklerini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmelerde teklife destek verdiklerini hatırlatan Tan, CHP'nin Filistin konusunda büyük hassasiyete sahip olduğunu vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı OECD merkezinin Türkiye'yi daha etkin yapacağını belirtti.