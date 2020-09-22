İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 kat arttı

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların satışları, 2010-2019 döneminde 5 katına çıkarak 473.6 milyar liraya erişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçları, inşaat sektöründeki firmaların 10 yılda geldiği noktayı ortaya serdi.

2010’DA 96.3 MİLYAR LİRADAN 2019’DA 473.6 MİLYAR LİRAYA

Firmaların toplam brüt satışları 2010'da 96.3 milyar lira seviyesindeyken 2015'te 215 milyar liraya, 2019'da da 473.6 milyar liraya yükseldi.

10 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 89.5 milyar liradan 431.8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 4.9 milyar liradan 31.5 milyar liraya ulaştı.

İNŞAAT FİRMALARININ AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE ÖZ KAYNAKLARI ARTTI

Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 379.5 milyar liradan yüzde 227,8'lik yükselişle 1 trilyon 244 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 243,1 artışla 71.9 milyar liradan 246,8 milyar liraya yükseldi.

GAYRİMENKUL FİRMALARIN SATIŞLARI KATLANDI

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları 2010-2019 döneminde 4.5 milyar liradan 32.9 milyar liraya yükseldi.

Bu firmalar yurt içi brüt satışları 4.1 milyar liradan 31.1 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 50 milyon liradan 427 milyon liraya çıkarttı.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde bu firmaların aktif büyüklükleri, yaklaşık 6 kat artışla 35.2 milyar liradan 213.4 milyar liraya çıktı. Bu firmalar 2010-2019 döneminde öz kaynakları da 18.4 milyar liradan 49.3 milyar liraya yükseltti.