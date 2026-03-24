Bu zorluklara sahadan, gerçek deneyimlerle ve insan odaklı bir bakış açısıyla yaklaşan “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşümün 500 Günü”, sektöre alışılmışın dışında bir yol öneriyor.

CICA-Dünya Müteahhitler Birliği İnşaat 5,0 Çalışma Grubu Başkanı, Yüksek Mimar ve Sosyolog Demet Demirer tarafından kaleme alınan kitap, klasik proje yönetimi anlayışının neden artık yeterli olmadığını sorgularken; çevik yönetim yaklaşımının inşaat sektöründe nasıl uygulanabileceğini, hangi engellerle karşılaşıldığını ve bu engellerin nasıl aşılabileceğini bütüncül bir hikaye üzerinden anlatıyor.

BİR YÖNETİM KİTABINDAN FAZLASI: SAHADAN BİR DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ

Kitap, yarım asırlık bir müteahhitlik firmasının krizle yüzleşmesini ve bu krizi fırsata çevirme yolculuğunu merkeze alıyor. Çevik dönüşüm; sadece yeni araçlar, yeni yazılımlar ya da yeni rapor formatları olarak değil, zihin yapısı, kültür ve liderlik dönüşümü olarak ele alınıyor.

Demirer, yaklaşık 500 gün süren çevik dönüşüm sürecini; üst yönetimin değişimi başlatması, tüm proje paydaşlarının “takımlar takımı” anlayışıyla bir araya gelmesi, saha ekipleriyle çevik çalışma, iş programından yol haritasına geçiş, yalın yönetim, dijital dönüşüm ve inovasyonun bütünleşmesi, kendi kendine organize olan, uçtan uca değer üreten ekipler başlıkları altında detaylandırıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE AYNA TUTAN CESUR BİR YAKLAŞIM

Kitap; inşaat projelerinde yaşanan gecikmelerin, kalite problemlerinin ve maliyet artışlarının yalnızca teknik değil, yönetimsel ve insani nedenleri olduğunu ortaya koyuyor. Hiyerarşik, silo bazlı ve kontrol odaklı yapıların; karmaşık ve belirsiz projelerde neden başarısızlığa yol açtığını çarpıcı örneklerle ele alıyor.

Önsözünde Mehmet Yitmen, kitabı şu sözlerle tanımlıyor: “Bu kitap bir yöntemi değil, bir bakış açısını anlatıyor. İnşaat sektörüne ‘başka türlü de olabilir’ dedirten güçlü bir ışık.”

KİMLER İÇİN?

“İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşümün 500 Günü”; yatırımcılar, geliştirici firmalar, müteahhitler, proje yöneticileri, mimar ve mühendisler, saha ekipleri, danışmanlar, akademisyenler ve sektörde daha sürdürülebilir, daha insani ve daha başarılı bir yol arayan herkes için güçlü bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

KİTAP BİLGİLERİ

Yazar: Demet Demirer

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

ISBN: 978-625-381-801-2

Sayfa Sayısı: 308

Baskı: Mart 2026

Kategori: İnşaat Yönetimi, Çevik Yönetim, Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilirlik

YAZAR HAKKINDA

Demet Demirer; 30 yıla yaklaşan mesleki deneyimiyle inşaat sektörü, proje yönetimi, çevik dönüşüm, dijitalleşme ve organizasyonel gelişim alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Yüksek mimar ve sosyolog kimliğiyle, teknik bilgi ile insan odaklı yönetimi bir araya getiren özgün bir perspektife sahiptir.