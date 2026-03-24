İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısında düşen balistik füze

Orta Doğu'da devam eden gerilimde İran, İsrail'e yönelik kapsamlı misilleme saldırıları düzenliyor.

Körfez ülkelerdeki ABD unsurları ve İsrail'in hedef alındığı misilleme saldırılarında, Tel Aviv'de sıklıkla sirenler çalıyor, halk sığınaklara koşuyor.

MİSİLLEME FÜZESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Son saldırılarda İran'dan fırlatılan balistik füzelerden biri, Tel Aviv yakınlarına isabet etti.

CNN Türk ekibi, olay yerinde toprağa saplanmış halde kalan füze parçasını ilk kez görüntüleyerek önemli detayları ortaya çıkardı.

BALİSTİK FÜZE TOPRAĞA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv yakınlarındaki olay yerine ulaştı.

Burada İran yapımı orta menzilli bir balistik füzenin parçası toprağa saplanmış olarak bulundu.

PARÇA, FÜZENİN YAKIT TANKINA AİT

İncelemeye göre bu parça, füzenin boşaltılmış yakıt tankı bölümüne ait.

Füzenin tasarımı ve arka kısmındaki geniş kanatçık yapısı, kalıntının büyük ihtimalle 'Emad' ya da 'Ghadr 110' (Qadr) serisine mensup olduğunu gösteriyor.

Bu modeller, İran'ın ünlü Şahap 3 balistik füzesinin modernize edilmiş versiyonları arasında yer alıyor.

FÜZENİN 18 METRE OLDUĞU ÖNGÖRÜLÜYOR

Muhabir, füzenin gövde yapısının oldukça büyük olduğunu ve yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir parçanın toprağa saplandığını belirtti.

Tam füze boyunun ise 16 ile 18 metre arasında olabileceği değerlendiriliyor.

Bu parça, füzeyi atmosfer dışına taşıyan yakıt bölümüne ait.

Yakıt tükendikten sonra savaş başlığı ayrılarak hedefe doğru ilerliyor; gövde parçaları ise ağırlık oluşturmaması için bırakılıyor ve yer çekimiyle yere düşüyor.

Olay yerinde bölgede yaşayan siviller, kalıntıların etrafında toplanarak fotoğraf ve video çekti.

O anlar da ekibin kameralarına yansıdı.

İSRAİL'İN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VE DEMİR KUBBE

İsrail, bu tür saldırılar karşısında üç katmanlı bir hava savunma sistemine sahip:

Demir Kubbe:

Kısa menzilli (4-70 km) roket, havan ve insansız hava araçlarını (İHA) önlemek için tasarlandı. Radar destekli Tamir füzeleriyle tehditleri havada imha ediyor ve yalnızca yerleşim yerlerine yönelen tehditleri hedef alıyor. İran'ın balistik füzelerine karşı ana sistem olmasa da, bazı durumlarda (düşük irtifa veya parçalanmış tehditlerde) devreye girebiliyor.

David's Sling:

Orta menzilli tehditlere (kruvaz füzeleri ve kısa-orta menzilli balistik füzeler) karşı Stunner füzeleriyle koruma sağlıyor.

Arrow 2 ve Arrow 3: Uzun menzilli balistik füzeleri, bazıları atmosfer dışında (exo-atmospheric) imha etmek için kullanılıyor.

İran'ın yoğunluk taktikleri, hipersonik unsurlar ve küme mühimmatlı füzeleri nedeniyle bazı balistik füzeler ve parçaları savunma katmanlarını aşabildi.

Demir Kubbe'nin kısa menzilli uzmanlığına rağmen, çok katmanlı sistem genel olarak Tel Aviv ve diğer bölgeleri büyük ölçüde korudu.

Ancak bazı füze kalıntıları hasara yol açtı.