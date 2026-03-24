Antakya’da her yıl aynı parkurda koştu: Şehrin dönüşümü kameraya yansıdı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta iki yıkıcı deprem üst üste yaşandı ve 11 il etki altında kaldı.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren arama kurtarma ekipleri sahaya indi. Depremzedelere barınak ve aş desteği verildi. Arama çalışmaları bitince, enkazlar kaldırıldı. Yıkılma tehlikesi olan binalar yıkıldı. Yerlerine yeni binalar ve köy evleri dikilmeye başladı.

Toplam 11 ilde iş yerleri, camiler, okullar, hastaneler, yollar, köprüler tek tek onarıldı ya da yerine yenileri yapıldı.

3 YILI 15 SANİYEDE ANLATTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, tüm bu çabayı 15 saniyede anlatan bir video çekti ve paylaştı.

6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa sürecinin sürdüğü Antakya’da çekilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜNE ÇARPICI ANLATIM

Hataylı bir vatandaşın her yıl aynı güzergâhta koşarak kayda aldığı görüntüler, şehrin geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

AYNI PARKURDA 3 YILLIK FARK

Paylaşılan videoda, depremin hemen ardından büyük yıkımın yaşandığı sokakların zamanla nasıl toparlandığı, inşa çalışmalarının ilerleyişi ve şehirdeki hareketliliğin yeniden artması dikkat çekti. Aynı parkurda her yıl kaydedilen görüntüler, Antakya’nın adım adım ayağa kalkışını somut şekilde ortaya koydu.

Kullanıcılar tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, “asrın inşası” olarak nitelendirilen yeniden yapılanma sürecine dair çarpıcı bir zaman atlaması sundu.

UMUT VERİCİ TABLO

Görüntüler, hem bölgedeki değişimi belgeledi hem de deprem sonrası hayatın yeniden kurulmasına dair umut veren bir tablo çizdi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, videoya “her yıl biraz daha iyi”, “emeklerin karşılığı görülüyor” gibi yorumlar yaptı. Antakya’nın dönüşümünü gözler önüne seren bu kayıt, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma sürecinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı.