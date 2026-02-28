İran, Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladı! Tanker trafiği durdu

Bölgede tırmanan askeri gerilim nedeniyle bugün dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği, durma noktasına gelmişti.

Bazı petrol ve ticaret şirketleri, güvenlik riskleri sebebiyle bölge üzerinden yapılan sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Son olarak İran Haber Ajansı "Fars", İran'ın Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını açıkladı.

"Al Arabiya" ise İran parlamentosunun, petrol yollarına erişimi engelleyerek Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını onayladığıbelirtildi.

Bu aşamadan sonra dünyanın petrol tedarikinde ciddi gecikmelerle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

GEMİLER GÜVENLİ LİMANLARDA BEKLETİLECEK

"Reuters"a konuşan büyük bir ticaret şirketinin üst düzey yöneticisi, mevcut riskler nedeniyle gemilerini birkaç gün daha bulundukları yerlerde tutma kararı aldıklarını belirtti.

Şirketler, çatışma ortamı durulana kadar tankerlerin açık denize çıkmasını engelleyerek olası saldırıların önüne geçmeyi hedefliyor.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT RİSK ALTINDA

Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin ana damarı olarak kabul ediliyor. Boğaz üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve türevleri taşınıyor.

KÜRESEL ARZ ŞOKU

Uzmanlar, bu stratejik güzergahta yaşanacak herhangi bir uzun süreli aksamanın, küresel enerji piyasalarında arz şokuna ve fiyatlarda sert yükselişlere yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.