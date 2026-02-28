Şubat ayı enflasyonu 3 Mart'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü, saat 10.00'da şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Mart Salı açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması, şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.