Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
467.150
-3.27%
BTXN Coin
13.79
-10.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu

    İran, kripto para madenciliğine enerji tüketimine neden oluyorlar diye yasak getirmesinin ardından şimdi de şüpheli işlem yaptığı gerekçeyle 45 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabını bloke etti.
    • 14.05.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu

    İran, bankalardaki "yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri"ni takibe aldı.  İran'da gerekçesiyle 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabı bloke edildi.

    Yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı yürütülüyor

    İran İstihbarat Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası ile koordinasyon halinde son dönemde yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı kapsamında binlerce banka hesabının bloke edildiği belirtildi.

    Bloke edilen rakam 1 milyar 985 milyon dolar

    AA'nın asadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri tespit edilen 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabının bloke edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu hesapların işlem hacminin 60 trilyon tümen (Serbest piyasa kuruna göre yaklaşık 1 milyar 985 milyon dolar) olduğu aktarıldı.

    Kripto para


    İlginizi Çekebilir

    Deniz Seki'nin son halini görenler şaşkına döndü
    Magazin

    Deniz Seki'nin son halini görenler şaşkına döndü

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Yeniden görülen Balyoz davasında cezalar belli oldu
    3. Sayfa

    Yeniden görülen Balyoz davasında cezalar belli oldu

    Görüş Bildir