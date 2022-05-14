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İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu

İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu

İran, kripto para madenciliğine enerji tüketimine neden oluyorlar diye yasak getirmesinin ardından şimdi de şüpheli işlem yaptığı gerekçeyle 45 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabını bloke etti.