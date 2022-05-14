- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu
İran, 'şüpheli döviz ve kripto para işlemi' diye 9 bin hesaba bloke koydu
İran, kripto para madenciliğine enerji tüketimine neden oluyorlar diye yasak getirmesinin ardından şimdi de şüpheli işlem yaptığı gerekçeyle 45 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabını bloke etti.
- 14.05.2022 - 14:28
- Güncelleme : 14.05.2022 - 14:32
İran, bankalardaki "yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri"ni takibe aldı. İran'da gerekçesiyle 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabı bloke edildi.
Yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı yürütülüyor
İran İstihbarat Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası ile koordinasyon halinde son dönemde yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı kapsamında binlerce banka hesabının bloke edildiği belirtildi.
Bloke edilen rakam 1 milyar 985 milyon dolar
AA'nın asadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri tespit edilen 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabının bloke edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu hesapların işlem hacminin 60 trilyon tümen (Serbest piyasa kuruna göre yaklaşık 1 milyar 985 milyon dolar) olduğu aktarıldı.