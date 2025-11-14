İran'da yağışlar durdu, barajlar boşaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel iklim değişikliği, dünyada pek çok noktayı ele geçirdi.

İran'da başkent Tahran ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yağışların uzun süredir düşük seyretmesi ve baraj doluluk oranlarının gerilemesi nedeniyle yetkililer, su yönetimi kapsamında kısıtlamaları gündeme almaya başladı.

İran’da yeni su yılının başlamasının üzerinden 40 günden fazla süre geçmesine rağmen ülkenin büyük bir kısmı, ciddi kuraklıkla mücadele ediyor.

"SON 60 YILIN EN KURAK DÖNEMİ"

İran Meteoroloji Kurumu, 2025 sonbaharını "son 60 yılın en kurak dönemi" olarak tanımlarken Tahran dahil 20 ilde, neredeyse hiç yağmur kaydedilmedi.

TAHRAN'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ REZERVLER ALARM VERİYOR

Enerji Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki barajların ortalama doluluk oranı, uzun dönem ortalamasının yüzde 35 altında.

EMİR KEBİR BARAJI’NDA YALNIZCA 14 MİLYON METREKÜP SU KALDI

Tahran’a su sağlayan Emir Kebir Barajı’nda yalnızca yaklaşık 14 milyon metreküp su kaldığı, bunun da baraj kapasitesinin yüzde 8’ine denk geldiği belirtildi. Bu miktar, başkente iki haftadan az içme suyu sağlayabiliyor.

Latyan Barajı’nın ise kasım sonuna kadar aynı duruma düşmesi bekleniyor. Beş ana barajdan yalnızca Taleghan kısmen faal durumda.

Meteoroloji Kurumu, ülke genelinde ortalama yağışın 152 milimetre civarında olduğunu ve bunun uzun vadeli ortalamanın yüzde 40 altında kaldığını açıkladı.

GECE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Tahran’da bazı mahallelerde haftada iki gece boyunca (genellikle 21.00-06.00 veya 23.00-11.00 arasında) su akışı kesiliyor. Kente su temin eden şirketler bunu "geçici şebeke arızası" olarak nitelese de uygulama fiilen bir karne sistemi haline gelmiş durumda.

PEZEŞKİYAN, "TAHRAN'A YAĞMUR YAĞMAZSA KENTİ TAHLİYE" SEÇENEĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yağışların gecikmesi halinde "Tahran’da zorunlu su kısıtlaması hatta belirli bölgelerde geçici tahliye" seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan'ın "Yağmur yağmazsa Tahran'ı tahliye etmeliyiz." şeklindeki açıklaması ise ülkede tepkilere de yol açtı.

Sonbaharın ilk yarısında hiç yağmur düşmeyen iller arasında Tahran, Merkezi, Kirmanşah, Huzistan, Fars, Kirman, İsfahan, Sistan ve Beluçistan, Kürdistan, Hemedan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Loristan, İlam, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Buşehr, Zincan, Yezd, Hürmüzgan, Kum ve Güney Horasan bulunuyor.

Bu bölgelerin çoğunda yeraltı su seviyeleri de kritik eşiğin altına indi.

MEŞHED'DE BARAJLARDAKİ SEVİYE YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Tahran'ın yanı sıra su krizinden en çok etkilenen kentlerin başında da Meşhed geliyor.

Meşhed Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Hüseyin İsmailiyan, Meşhed'e su sağlayan barajlardaki su rezervlerinin şu anda yüzde 3’ün altına düştüğüne dikkati çekerek "su tasarrufunun sadece bir tavsiye değil, zorunluluk haline geldiğini" belirtti.

Ülke medyasına konuşan Su Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nayeb de "Etkili yağış olmadan barajlar dolmaz. Önümüzdeki haftalarda kesintiler artacak, basınç düşüşü daha belirgin hale gelecek." dedi.

Hace Nasıruddin Tusi Üniversitesi Su Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Rıza Kavianpur ise kuzey ve batı bölgelerinde de yağış azalmasının süreceğini belirterek "Aralık ortasına kadar ciddi yağış beklenmiyor." uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kurumu ise yarından itibaren yağışlı havanın batıdan ülkeye giriş yapacağını duyurdu. Buna göre, yağışların batı bölgelerine yer yer hafif sağanak ve yarı sağanak yağış getirmesi bekleniyor.