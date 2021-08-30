İş dünyasının, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlanırken, sanatçılardan politikacılara kadar pek çok ismin kutlama mesajlarına iş dünyasından gelen anmalar da eklendi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatanseverlik duyguları ve üstün savaş politikaları ile Türkiye'ye kazandırdığı kutlu resmi bayramlardan birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına iş dünyası da katıldı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, "Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür." ifadesini kullandı.

Bu tarihi günün, milletin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en net ifadesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu bildirdi.

"BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE LAYIK OLABİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti: "Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür. Ecdadımızın bize kazandırdığı bu güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorundayız. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Bu bilinçle beraber biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Bu asil millet, ülkemize, birliğimize, devletimize yönelik tüm saldırılar karşısında Büyük Zafer'in ruhu ile karşılık vereceğini defalarca göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Büyük Zafer'in ruhunun yaşadığının son ispatı 15 Temmuz hain darbe girişimine verilen cevaptır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK İNSANI İÇİN TARİHİ BİR AN"

Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk insanı için tarihi bir an olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gün bin yıldır bir Türk yurdu olan Anadolu, son düşman işgalinden kurtulmuştur. Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu'nun Türklüğü, Büyük Zafer ile kalıcı hale gelmiştir. Bu asil millet, ülkemize, birliğimize, devletimize yönelik tüm saldırılar karşısında Büyük Zafer'in ruhu ile karşılık vereceğini defalarca göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Büyük Zafer'in ruhunun yaşadığının son ispatı 15 Temmuz hain darbe girişimine verilen cevaptır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran ecdadımız olmak üzere, vatan toprağı için göğsünü siper eden tüm kahraman şehitlerimizi ve ahirete kavuşmuş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."