İş hayatı dönüşüyor! Artık 'beyaz' değil, 'altın yakalı' denilecek

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Dünya Ekonomik Forumu’nun Future of Jobs 2025 raporuna göre, 2030’a kadar iş piyasasında 170 milyon yeni iş yaratılırken, 92 milyon işin kaybedilmesi bekleniyor.

Teknoloji, özellikle yapay zeka ve bilgi işleme sistemleri, en büyük dönüşüm faktörü olarak öne çıkarken, iş gücünün yüzde 39’unun yani yaklaşık 460 milyon çalışanın, 2025-2030 döneminde becerilerini yenilemesi veya dönüştürmesi gerektiği belirtiliyor.

Son 5 yılda büyük bir değişim yaşayan iş dünyasının, önümüzdeki 5 yılda yaşayacaklarının çok daha çarpıcı olması bekleniyor.

Rapora göre, yeni bir çalışma modeli gelecek ve iş yapış modellerini dönüştürecek.

Beyaz yakalı kavramı yerini "altın yakalı"lara bırakacak.

Altın yakalı olmak ise her şeyden biraz anlamaktan değil, bir işi derin bilmekten geçecek.

ÖZGÜR ALTIN YAKALILAR

Uzmanlara göre şirketler için başarıya giden yol, çalışanları daha fazla kontrol etmekten değil, onların özgürlüklerine alan açmaktan geçiyor.

Tecrübe ile derinleşen beyaz yakalı kavramı da yerini, kendi sınırlarının farkında, yaratıcı ve cesur altın yakalılara bırakıyor.

BÜYÜK EKİP YERİNE KÜÇÜK GÜÇLÜ TAKIM

Verimlilik konusundaki ezberleri bozarak “doğru işe doğru insanı yerleştirme” stratejisiyle büyük ekipler yerine, küçük ama güçlü takımlarla başarılara imza atılabilecek.

Bugünün beyaz yarının altın yakalısı, iş hayatını dönüştürecek, maddi vaatlerle istihdam edilemeyecek özgür bir ekonomik güç haline gelecek. Yetenek pazarının daraldığı yeni iş dünyasında altın yakalılar, kendi markalarını oluşturacak.

AYNI ANDA ÇOK ŞİRKETTE ÇALIŞILACAK

Artık bireyler, aynı anda birden fazla şirkette çalışabilecek.

Haftanın 3 günü bir şirkette, 1 günü ise başka bir şirkette yer alacak.

Hatta bazı günler, hiç çalışmadan doğada vakit geçirecek.