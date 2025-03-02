İş kuracaklara 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak

Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

Detayları sosyal medya hesabından paylaşan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.



Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık.



2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025.

2024'TE 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB girişimcilerini seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: