Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerinin bekledği haberi duyurdu. "İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Öte yanda, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleriyle ilgili karar 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre, tediyelerin birinci yarısı 29 Ocak 2021 tarihinde, ikinci kısmının ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödeneceği belirtilmişti.Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verilmişti.