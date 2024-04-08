İSO mart verilerini paylaştı! İhracat ikliminde üst üste üçüncü iyileşme İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi açıklandı ve buna göre, Türk imalat firmalarının dış talep koşulları mart ayında üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi.

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Şubat ayında 51,1 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mart 2024’te 51,6’ya yükseldi.

Türk imalat firmalarının dış talep koşulları mart ayında üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi.

Söz konusu iyileşme, Mayıs 2023’ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Türk imalat sektörünün önde gelen ihracat pazarlarının büyük bölümünde ekonomik aktivite güçlenirken bu gelişmenin başlıca istisnaları Almanya ve Fransa oldu.

İtalya ve İspanya gibi diğer Euro Bölgesi ekonomilerinde büyüme ivme kazanırken, her iki ülkede de genişleme oranları son 11 ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Talep koşullarını en güçlü geliştiği ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Türk imalat sanayi sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde talep koşullarının en güçlü iyileştiği ülke, ihracat hacminden yüzde 3,5 oranında pay alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BRIC ekonomilerine bakıldığında, Çin ve Brezilya’da güçlü büyüme gözlendi. Çin’de üretim artışı, son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşti.

Veri eşik değerin üzerinde

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks, ihracat iklimindeki iyileşmenin ılımlı, ancak son 10 ayın en belirgin düzeyinde olduğuna işaret etti.