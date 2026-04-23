İSO’da 23 Nisan coşkusu: Çocuklar Meclis koltuğunda geleceği konuştu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir Çocuk Meclisi toplantısı düzenledi.

İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin çocukları, torunları ve İSO 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 65 çocuk, gün boyunca düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde hem eğlendi hem de geleceğe yönelik fikirlerini paylaştı.

İSO’nun geleneksel hale getirdiği Çocuk Meclisi, bu yıl da çocukların vizyonu ile sanayinin geleceğini bir araya getirdi. Etkinlikte çocukların yapay zekadan geri dönüşüme, enerji verimliliğinden çevre bilincine kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşması, geleceğin üretim anlayışına dair güçlü mesajlar verdi.

BAHÇIVAN VE URALOĞLU ÇOCUKLARI ETKİNLİK ALANINDA ZİYARET ETTİ

İSO Çocuk Meclisi programı kapsamında Odakule Pasajı, 23 Nisan görselleri ve Atatürk köşesiyle giydirildi. Çocuklar; ahşap oyuncak boyama atölyesi, yüz boyama, sosis balon, illüzyon gösterisi ve sinema etkinliklerine katıldı. İkramlıklar, hediyeler ve bayrak dağıtımıyla keyifli anlar yaşandı. Etkinlik alanını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve İSO Meclis üyeleri de ziyaret etti.

“TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN AKILLI ÜRETİYORUM” TEMASI

Etkinlikler, çocukların İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda üye sanayicilerin koltuklarında yerlerini almasıyla devam etti. İSO 23 Nisan Çocuk Meclis Toplantısını Meclis Başkanı olarak Ece İstanbulluoğlu yönetti. Çocuklar kürsüden görüşlerini paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 23 Nisan’ın önemine değinerek, “Bugün ülkemizin en önemli milli bayramlarından birini ‘Temiz Bir Dünya İçin Akıllı Üretiyorum’ temasıyla kutluyoruz.” dedi.

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekerek, “Sizler yarının sanayicileri, mühendisleri ve karar alıcılarısınız. Bugün kurduğunuz hayaller yarın üretim gücüne yön verecek.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ NASIL KULLANDIĞIMIZ”

Çocuk Meclisi’nde koltuğunu devreden Erdal Bahçıvan’ın yerine geçen öğrenci Bilal Aslandağ, sürdürülebilir üretim üzerine konuştu:

Bugün burada konuştuğumuz ‘Temiz Bir Dünya İçin Akıllı Üretiyorum’ konusu çok derin bir anlam taşıyor. Artık sadece üretmek değil, nasıl ve neyi koruyarak ürettiğimiz önemli. Biz çocuklar da fikir üretiriz, hayal kurarız. Büyük üretimler küçük fikirlerle başlar. Yapay zekâ, 3D yazıcılar ve nesnelerin interneti üretimi değiştirecek ama asıl önemli olan bu teknolojileri nasıl kullandığımızdır.

Oturumu yöneten Ece İstanbulluoğlu ise çevre bilinci ve akıllı üretim üzerine konuşarak şunları söyledi:

Gerçek gelişme doğayı tüketerek değil, koruyarak sağlanır. İsraf edilen su, enerji ve artan atıklar geleceğimizi tehdit ediyor. Çözüm bizim elimizde. Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm artık hayatımızın parçası. Daha çok üretmek yerine daha doğru üretmeli, daha bilinçli yaşamalıyız. Temiz bir dünya tesadüf değil, bilinçli tercihlerin sonucudur.