Isparta'da dolu yağışı çiftçiyi 100 milyon lira zarara uğrattı

Gelendost ilçesinde 5 dolu yağışı gerçekleşti.

Yağışın ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını söyledi.

ELMALAR ZARAR GÖRDÜ

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğini belirten Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi." açıklamasında bulundu.

"NAKDİ YARDIM TALEBİMİZ OLACAK"

Isparta Valisi Abdullah Erin ile konu hakkında toplantı gerçekleştirdikleri aktaran Vali Selçuk, şunları kaydetti: