İsrail-İran geriliminin ekonomiye yansıması

AA

ABD'nin korumacı ticaret tutumu için attığı tarife adımları hala ekonomilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Bu çalkantıların içinde Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatları, enflasyon ve resesyon endişelerini canlandırıyor.

İsrail ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken çatışmaların ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

İSRAİL

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İRAN

İran da saldırılara yönelik misillemelerinde İsrail'e 370 balistik füze gönderdi.

SAVAŞIN ETKİSİNDEKİLER

-Enerji fiyatları (petrol, doğalgaz)

-Enflasyon

-Resesyon endişesi

-Varlık fiyatları

-Havayolu şirketleri

-Altın fiyatları

-Döviz fiyatları

-Kripto paralar

HÜRMÜZ BOĞAZI

Artan jeopolitik riskler bir sürü belirsizliği de beraberinde getirirken Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali, otoritelerin risk projeksiyonlarında dikkate alınmaya başladı.

Bu olasılığın gerçeklemesi durumunda imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörün etkilenmesi bekleniyor.

Analistler, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki olası yükseliş ve artan jeopolitik belirsizliklerin enflasyonist baskı yaratarak temel makroekonomik göstergeleri baskılayacağını söyledi.

Dünya petrolünün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Gelişmeler dünya petrolünün yaklaşık 3'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırırken, konuya ilişkin haber akışı piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini yükselteceği endişesini artırdığını söyledi.

BRENT PETROL

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı, İsrail ve İran arasında devam eden hava saldırılarının etkisiyle haftayı yüzde 11,1 değer kazancıyla 73,7 dolar seviyesinden tamamladı.

Söz konusu haftalık artış, 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en büyük haftalık artış olarak öne çıktı.

Bu hafta petrol fiyatlarında gerileme öne çıksa da çatışmaların uzaması ve İran'ın olası boğaz kapatma ihtimali, küresel ekonomi aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, İsrail-İran geriliminin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı yüzde 3,2 primle 39,1 avrodan alıcı buluyor.