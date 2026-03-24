İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının maliyeti 57 milyar doları aştı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar ise sürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bin kişi yaralandı, Gazze'nin sivil altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Savaşlar sürerken, İsrail Merkez Bankası' 2025 yılı raporunu yayınladı.

İsrail ordusunun 2023-2025 yıllarında gerçekleştirdiği askeri saldırıların ekonomik kaybının, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 8,6'sına denk geldiği bildirildi.

177 MİLYAR ŞEKEL KAYIP

Bloomberg'in haberine göre, toplam 177 milyar şekel (yaklaşık 57 milyar dolar) kaybın, büyük ölçüde Gazze'ye düzenlenen askeri saldırılardan kaynaklandığı, Lübnan'a yönelik saldırılarla bağlantılı maliyetleri de kapsadığı ifade edildi.

AB ÜYESİ 8 ÜLKE İLE TİCARET AZALDI

Ticaret akışlarındaki değişikliklere de dikkati çekilen raporda, İsrail'e daha eleştirel yaklaşan Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkeye yapılan ihracatın 2024'te 1 milyar dolar, 2025'te 1,5 milyar dolar azaldığı; buna karşılık bazı diğer ülkelerle ticaretin arttığı kaydedildi.

2025'TE İRAN'A 12 GÜNLÜK SALDIRININ MALİYETİ

Geçen yıl haziran ayında İran ile yaşanan 12 günlük savaşın tek başına ekonomik üretimi GSYH'nin yüzde 0,3'ü kadar azalttığı kaydedilen raporda, İsrail'in İran'a devam eden hava saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası savunma maliyetine ise yer verilmedi.

Haberde, İsrail savaş kabinesinin mart ayının başında savaşı finanse etmek için 13 milyar dolarlık ek ödenek içeren revize edilmiş 2026 yılı devlet bütçesini onayladığına işaret edildi.







