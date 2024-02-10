İsrail'in kredi notu düşürüldü Moody's, İsrail'in kredi notunu A1'den A2'ye düşürürken kredi notu görünümünü de negatife çevirdi.

AA & Ensonhaber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada İsrail'in kredi notu ve görünümünün revize edildiği bildirildi.

İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun A1'den A2'ye düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatife çevrildiği aktarıldı.

Kamu maliyesi kötüleşti

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları gösterildi, bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi.

İsrail'in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.