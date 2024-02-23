İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar yürürlükte! Bir önceki yılın prim gelirlerinin oranı arttırıldı İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, yüzde 30'dan 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda oranın artırılmasının gerekçeleri ve fonun kullanım alanları acıklandı.

AA

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin bir önceki yılın prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırıldı.

Oran yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkartıldı

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Kararla, İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

İstihdamın artması amacı ile kullanılacak

İstihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak aamcı ile kullanılması planlanıyor.

Bazı personel ödemelerine de aktarılacak

Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)