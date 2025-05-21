İstanbul dünya kongre şehirleri sıralamasında ilk 20'de

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İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), Frankfurt’ta düzenlenen IMEX 2025 Fuarı’na katıldı.

İstanbul’un kongre turizmindeki yükselişini yerinde takip edildi ve uluslararası paydaşlarla güçlü temaslarda bulunuldu.

İSTANBUL, LİSTEDE BİR SIRA ATLADI

İstanbul, geçtiğimiz yıl kongre şehirleri sıralamasında dünyada bir sıra daha atlayarak 2015’ten bu yana ilk kez 20’nci sırada yer aldı.

ULUSLARARASI KONGRE SAYISI YÜKSELDİ

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yapılan büyük kongre sayısı bir önceki yıla göre 14 adet artış gösterdi.

TIP BİLİMLERİ TOPLANTILARI İÇİN EN İYİ 8. ŞEHİR

İstanbul ilk kez açıklanan "2024 Yılı Tıp Bilimleri Toplantıları İçin En İyi 8 Şehir" listesinde de dünyaya 8'inci sıraya yerleşti.

İstanbul’un kongre sıralaması 2017 yılında dünya genelinde 133’üncü sıradayken, bugün Avrupa’da 15’inci, dünyada ise 20’nci sırada.

"REKORA DOĞRU GİDİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuyla ilgili olarak "Kongre şehirleri listesinde '2015 rekoruna doğru adım adım ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.