Ustalar, Ramazan pidesini iftara yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideleri iftar saatine yetiştirmek için fırın ustaları yoğun tempoda çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde unu kazanlara dolduran ustalar, yaklaşık bir saat süren yoğurma işleminin ardından hamuru dinlenmeye bırakıyor.

Dinlenen ve belirlenen gramajlara göre bezelenen hamura pide formu veriliyor.

Vatandaşların talebine göre susamlı ve yumurtalı olarak hazırlanan pideler, odun ateşiyle ısıtılan fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişiriliyor. Ustalar, gün boyu üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

"RAMAZAN PİDESİ MESAİSİ BAŞLADI"

Pide ustası Tuncay Kızılarslan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan pidesi mesaisine başladıklarını söyledi.

Pide yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Kızılarslan, mesailerinin Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini ifade etti.

İftar saatine yakın fırın önlerinde yoğunluk oluştuğunu dile getiren Kızılarslan, vatandaşlara en lezzetli pideleri sunabilmek için titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

BOLLUK VE BEREKETİ ANLATIYOR

Kızılarslan, Ramazan ayının maneviyatının yüksek olduğuna işaret ederek, "Ramazan bize bolluğu, bereketi hatırlatıyor. Birine sıcak pide ulaştırdığımızda onur duyuyoruz." dedi.

Pide almak için fırına gelen Nedime Özbay da Ramazan'ın ilk gününde pide almak için geldiğini belirterek, Ramazan pidesinin kendine has bir lezzeti olduğunu söyledi.

2026'DA PİDE FİYATLARI

Ankara, İstanbul, Antalya, Aydın ve Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak.

300 gramı 30 lira

350 gramı 35 lira