İstanbul Havalimanı 'Havalimanı Platin Ödülü' aldı

İstanbul Havalimanı aldığı ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan Cirium, İstanbul Havalimanı'nı "Havalimanı Platin Ödülü" (Airport Platinum Award) ile ödüllendirdi.

Cirium'un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi" (On-Time Performance Review) başlıklı raporda, İstanbul Havalimanı, operasyonel mükemmeliyet alanındaki başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ödül dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge'da, İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve Cirium Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Bowen'ın katılımıyla bir tören düzenlendi.

İSTATİSTİKLERLE BİRLİKTE KARMAŞIK OPERASYONLARI YÖNETEBİLME KABİLİYETİ

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, "Bu ödül, yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir." dedi.

"GÜNLÜK ORTALAMA 1.707 UÇUŞLA TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRDIK"

Bilgen, 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini kaydederek, "Günlük ortalama 1.707 uçuşla tarihimizin rekorlarını kırdık. Yolcularımız için suyun yüzeyinde her şey sakin ve akıcı görünürken, suyun altında 7/24 çalışan binlerce uzmanımız ve ileri teknolojik altyapımızla kusursuz bir koordinasyon sergiliyoruz. 117 yıllık tecrübesiyle sektörün en güvenilir odağı olan Cirium'dan bu ödülü almak, görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir." diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI, KÜRESEL HAVACILIĞIN KALBİNİN ATTIĞI BİR OPERASYONEL MERKEZ"

Cirium'un havacılık alanındaki önemine değinen Bilgen, şöyle devam etti:

Şirket, günümüzde havacılık verisi ve analitiği dendiğinde dünyadaki en kapsamlı portreyi temsil etmektedir. Bu miras, modern dijital çözümlerle birleşerek Cirium'u küresel havacılık standartlarını belirleyen önemli kuruluşlardan biri haline getirmiştir. Bu sayede Cirium'dan aldığımız bu ödülün İstanbul Havalimanı adına değil, ülkemiz havacılık sektörü adına da büyük gurur kaynağı olduğuna inanıyorum. İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı değil, küresel havacılığın kalbinin attığı bir operasyonel merkez. Bugün İGA bir yıl içinde neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar yolcuya ev sahipliği yapar hale geldi. 2026'da taşıdığımız yolcu sayısı daha da artarak, büyümeye devam edeceğiz.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN 2025 PLATİN ÖDÜLÜ, İSTİKRARLI VE ÖLÇÜLEBİLİR BİR GELİŞİMİ YANSITMAKTADIR"

Cirium CEO'su Bowen ise İstanbul Havalimanı'nın sergilediği performans artışının dünya ölçeğinde bir başarı olduğunu kaydetti. İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği başarının bütüncül çalışmanın eseri olduğunu dile getiren Bowen, "İstanbul Havalimanı'nın 2025 Platin Ödülü, istikrarlı ve ölçülebilir bir gelişimi yansıtmaktadır. 2023 yılında yüzde 68,62 olan 'zamanında kalkış' oranını, 2024'te yüzde 76,28'e, 2025'te ise yüzde 80,72'ye ulaştıran İstanbul Havalimanı, aynı süreçte küresel büyük havalimanları sıralamasında 51'inci sıradan 19'uncu sıraya yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HAVALİMANI, TEMEL BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTTİ"

Bowen, İstanbul Havalimanı'ndaki tüm paydaşların uyum içinde çalıştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu kazanımlar her havalimanı için değerli olsa da Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan, dünyada çok az havalimanının her gün yönetebildiği trafik ve bağlantı düzeyinde faaliyet gösteren bir merkez (hub) olan İstanbul Havalimanı için çok daha anlamlıdır. Çünkü böylesine bir ortamda performansı artırmak, havayolları, yer hizmetleri ekipleri ve hava trafik kontrolü arasında operasyonel bir disiplin ve koordinasyon gerektirir. Veriler, İGA İstanbul Havalimanı'nın temel başarı çıtasını yükselttiğini ve bu seviyeyi koruduğunu gösteriyor.

ÖDÜLÜN KRİTERLERİ

Platin Ödülü'nün tescillediği şeyin bu istikrar olduğunu vurgulayan Bowen, "2024 yılında Platin Ödülü, mükemmellik ödülü olarak getirdik. Bu ödülü getirmemizin nedeni sadece bahsettiğimiz gibi uçuşların direkt kalkmasıyla alakalı değil, bundan daha fazlasını düşünmekle alakalı bir ödül. Organizasyonun hangi rotalara uçuş yaptığını ve ne kadar komplike olduğuna bakıyoruz ve yolcu hacmine bakıyoruz. Ne kadar geç kaldıklarına bakıyoruz o yolcuların." dedi.