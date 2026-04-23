Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da beklenen hava durumuna dair bir açıklama yaptı.

DOĞU ANADOLU İÇİN FIRTINA UYARISI

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 80 km/saate kadar) bekleniyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.