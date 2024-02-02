İstanbul Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altına talebin düşmesinden şikayetçi İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafı, para politikası kurulunun aldığı faiz artırımı kararlarının altına olan talebi azalttığı görüşünü dile getirdi.

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DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e taşıdı.

İstanbul Kapalıçarşı'daki esnaf, faiz artırımlarının vatandaşların vatandaşların güvenli liman arayışlarını ve yatırım tercihlerini değiştirdiğini belirtti.

Kapalıçarşı esnafı, iç piyasada altına olan talep düşüşünü faiz artırımına bağlıyor.

’’Faiz artırımları sonrasında altına talep düştü’’

Altın fiyatları ve altına olan talebe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Anıl Şengül, şu açıklamayı yaptı:

ABD Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Altında dalgalanma olmadı. Karar sonrası ons altın 2 bin 45 doları gördü, bugün 2 bin 32 dolar civarında. Son dönemde altına yatırım yapanlar azaldı. Faiz artırımları sonrasında altına talep düştü. Halkımız daha çok faize parasını yatırıyor. Altın uzun vade yatırım aracıdır, güvenli limandır. Şu an altına talep olmadığı için de fiyatlarda gerileme var. Bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

"Ons fiyatı küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden etkileniyor"

Ons fiyatının küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden etkilendiğini de belirten Şengül, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde İran-ABD gerilimi olmuştu. Enflasyon sorunu da dünyada yaygın olarak görülüyor. Küresel ölçekte bu gibi olaylar altının ons fiyatını etkiliyor. Şu anda gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin 50 lira, çeyrek altın 3 bin 380 lira, tam altın 13 bin 470 liradan satılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)