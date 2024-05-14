İstanbul kongrelerde Avrupa'da 16'ncı, dünyada 21'inci sırada İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un dünya kongre şehirleri içinde son 8 yılın en iyi performansını gösterdiğini açıkladı.

AA

İstanbul, küresel turizm ve kongre sektörleri içerisinde yükselişini son hızla sürdürüyor.

İstanbul'da 2024'te, 24 binden fazla "kongre turisti"nin katılacağı birçok uluslararası kongre düzenlenecek.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), İstanbul'un 2023'te ise katılımcı sayıları 300 ila 25 bin arasında değişen 72 kongreye ev sahipliği yaptığını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un dünya kongre şehirleri içinde yükselerek son 8 yılın en iyi performansını gösterdiğini söyledi.

Geçen yılın en fazla kongre düzenlenen şehri Paris oldu

2023'te Paris, dünyada 156 kongreye ev sahipliği yaparak birinciliği elde ederken, onu 152 kongre ile Singapur, 151 kongre ile Lizbon izledi.

İstanbul'da kongre sayısı 2023'te, bir önceki yıla göre 14 adet arttı.

İstanbul Avrupa'da 4 sıra, dünyada ise 2 sıra atladı

Öte yandan, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) verilerine göre, İstanbul geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 4 sıra, dünyada ise 2 sıra atladı.

"İstanbul, istatistiklerde yükseliyor"

İstanbul'un kongre turizmi özelinde uluslararası sıralamalarda ve istatistiklerdeki yerini aşamalı olarak yükselttiğini kaydeden Avdagiç, şöyle konuştu:

İstanbul, dünya kongre şehirleri içinde adım adım yükselerek 2023'te son 8 yılın en iyi performansını gösterdi. Buna ICVB olarak katkı vermek gurur verici. Nihai hedefimiz, 2011 ila 2015 arasında başardığımız gibi, dünyada en çok kongre düzenlenen ilk 10 şehir içine girmek.

2024'te İstanbul'da 19 uluslararası kongre düzenlenecek

Dünyadaki tüm destinasyonlarda gerçekleşen kongrelerin istatistiğini tutan ICCA sisteminde yer alan verileri paylaşan Avdagiç, 2024'te İstanbul'da katılımcı sayıları 250 ila 7 bin arasında olan 19 uluslararası kongre düzenleneceğinin bilgisini verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)