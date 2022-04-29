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    İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına

    İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına

    İstanbul'da yaşayanların fiyatlarından şikayetçi olduğu sebzeler Anadolu'nun birçok şehrinde yarı fiyatına satılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 11:20
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    Son dönemde özellikle market zincirlerinde gıda fiyatları art arda gelen zamlarla iyice yükseldi.

    Vatandaşlar durumdan şikayetçi.

    Hükümet, fiyatları sebepsiz olarak artıranlara karşı sürekli denetimler yapsa da özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde hayat pahalılığı iyice hissedilir oldu.

    İstanbul'da her şey iki katı fiyatına

    Ancak Anadolu'nun farklı illerinde durum biraz daha farklı.

    Gazeteci Fatih Selek, Afyonkarahisar'da kurulan bir pazara gitti ve sebzelerin etiket fiyatlarını Twitter hesabından paylaştı.

    Pazarda; salatalık 6 lira, domates 9 lira, taze soğan 1 lira, patlıcan 6 lira, kıvırcık ise 5 lira.

    İstanbul'da ise domates 15 lira, kıvırcık 10 lira.

    Bu durum, ürünlerin fiyatlarının tarladan market zincirlerindeki raflara gelene kadar aradaki komisyoncular tarafından nasıl yükseltildiğini de gösteriyor.

    İstanbul da fiyatı uçan sebzeler Anadolu da yarı fiyatına #1


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