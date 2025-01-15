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İstanbul'da taksi ücretlerine zam

İstanbul'da taksi ücretlerine zam İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz taşıma ücretlerine zam gerçekleşti. UKOME'de toplu ulaşıma yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. Buna göre taksilerde açılış 42 TL kısa mesafe 135 TL oldu.