İstanbul'da taksi ücretlerine zam

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı.
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
Zam oranı oy çokluğu ile kabul edildi.
TAKSİ AÇILIŞI 42 TL OLDU
Taksilerde açılış 42 TL, indi-bindi olarak tanımlanan kısa mesafe ücreti 135 TL'ye çıktı.
Bu karardan sonra taksicileri, taksimetrelerini ayarlama süreci ve uzun kuyruklar bekliyor olacak.
EN SON ZAM TEMMUZDA YAPILMIŞTI
En son 25 Temmuz 2024 tarihinde toplanan UKOME heyeti, İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 16,5 oranında zam yapmış ve esnaf yapılan zammı memnuniyetle karşılanmamıştı.
GÖZLER İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASINDA
Gözler yüzde 35'lik zam sonrasında artan maliyetleri gerekçe göstererek, yapılan zamları yeterli bulmayan İSTESOB'a bağlı İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya çevrildi.
İLK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi UKOME'nin 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09 olmuştu.
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