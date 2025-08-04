İstanbul'daki özel hastane fazladan para aldı, KDK iade ettirdi

Özel hastanelerin ücretlendirmesinde emsal teşkil edecek örnek bir olay yaşandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladı.

Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira ödeme yaptı.

İŞLEM İÇİN ALINAN ÜCRET SGK TEBLİĞİNDEN FAZLA

Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

FAZLA ALINAN ÜCRETİN İADESİ SAĞLANDI

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.

KDK BİLDİRİMDE BULUNDU

Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

11 BİN 400 LİRA İADE EDİLDİ

Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.