İstanbul'dan Bingazi'ye uçuşlar 10 yıl aradan sonra tekrar başladı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Türkiye'nin tarihi bağlarının bulunduğu Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine bugün yeniden başladığını belirtti.

Uraloğlu, havacılık sektörünün artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlayan, kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olarak görüldüğünü dile getirerek, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin avantajlı konumundan en üst düzeyde yararlanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz.

"TÜRKİYE'DE HAVACILIK SEKTÖRÜ HIZLA GELİŞTİ"

Küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmelerin, Türkiye'de havacılık sektörünün hızla büyümesini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, hava ulaşımının Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve zenginliğinde artarak önem kazanan parçalarından biri haline geldiğini anlattı.

"TOPLAM YOLCU SAYISI 236 MİLYONU AŞTI"

Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu sayısının geçen yıl sonunda 236 milyonu aştığını, sayının bu yıl 250 milyonun üstüne çıkmasını öngördüklerini bildirdi.

"İÇ HATLARDA 58, DIŞ HATLARDA İSE 349 NOKTAYA ULAŞILIYOR"

Bakan Uraloğlu, 22 yılda 32 yeni havalimanı inşa ettikleri bilgisini vererek, "Havacılık sektörü küreselleşmenin en önemli aktörlerinden. Bu sektör, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, sürekli dönüşüme uğramakta ve rekabet de buna paralel artıyor. Ülkemizde iç hatlarda 58 noktaya, dış hatlarda ise 349 noktaya hava yoluyla ulaşılıyor. Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış hatlarda sefer artışlarına nasıl yardımcı oluyorsak iç hatlarda da her zaman gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ BAŞLAYAN SEFERLER

Uzun süren görüşmeler sonucu Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 itibarıyla seferlerin yeniden başladığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

THY'miz ile İstanbul-Sao Paulo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başladık. Böylelikle, THY, Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan THY, 4 Aralık 2024 itibarıyla da İstanbul-Kuala Lumpur-Sidney hattında seferlerine de başladı. Melbourne'ün ardından başlayan Sidney seferleri Avustralya kıtasında ikinci yeni nokta oldu. Böylece geçen senenin sonunda dış hatlardaki uçuş noktası sayımızı 349'a çıkarmış olduk.

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