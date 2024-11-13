İstanbul'dan göç başladı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait iç göç istatistiklerini duyurdu.

Buna göre Türkiye'de 2023 yılında, 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ ALAN İL OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il olmaya devam etti.

İstanbul'u sırasıyla göç alan şehirler listesinde 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti.

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ VEREN İL DE OLDU

İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti.

İSTANBUL'A GELENDEN ÇOK GİDEN VAR

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 iken, 2023'te 412 bin 707 kişi geldi, 581 bin 330 çıktı ve şehirden 168 bin 623 kişinin kaydı silindi. buna göre de net göç hızı 10,7 oldu.

GÖÇ ETME NEDENLERİ

Uzmanlar, İstanbul'dan göç nedenini ulaşımdaki aksaklıklar, kiraların yükselmesi, hayat pahalılığı ve deprem riski olarak açıklıyor.

TÜİK ise göçün nedenlerini şöyle sıralıyor:

-2023 yılında en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç olarak kayıtlara geçti.

-Daha iyi konut ve yaşam koşulları göçte etkili ikinci neden oldu..

-Eğitim nedeniyle göç edildiği görüldü.

-Doğal afet, acil durum.

İSTANBULLULARIN GÖÇ ETTİĞİ ŞEHİRLER

TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan göç alan ilk şehirler arasında, şehre yakın olmaları nedeniyle Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa bulunuyor.