İstanbul'da nikah fiyatları ilçelere göre değişiyor

Mevsim itibarıyla nikah ve düğün sezonuna girildi.
İstanbul özelinde nikah maliyetlerinin her ilçeye göre değiştiği ve büyük farklar yaşandığı görülüyor.
İlçelere göre değerlendirildiğinde, nikah fiyatlarında 6 kat fark tespit edildi.
Sade bir nikah kıyılmasının dışında özel bir tarih seçmek ya da nikah memurunun salona gelmesi, fiyatları etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
İstanbul’daki 10 büyük belediyenin nikah ücretleri karşılaştırıldı.
HAFTA SONU EN YÜKSEK NİKAH KIYMA ÜCRETİ KADIKÖY'DE
Hafta sonu nikahı için en yüksek ücretin, 8 bin 710 lira ile Kadıköy Belediyesi tarafından talep edildiği görüldü.
Ancak nikah memurunun düğün salonuna gitmesi durumunda bu ücret 16 bin 210 liraya kadar çıkıyor.
Esenler Belediyesi ise aynı hizmeti 1.010 liraya verebiliyor.
10 İLÇEYE GÖRE NİKAH ÜCRETİ:
KADIKÖY
Hafta içi: 5 bin 710 lira
Hafta sonu: 8 bin 710 lira
Nikahı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız da 16 bin 210 lira
BEŞİKTAŞ
Hafta içi: 4 bin lira + 1.010 lira
Hafta sonu: 5 bin lira + 1.010 lira
ŞİŞLİ
Hafta içi: 3 bin 510 lira
Hafta sonu: 5 bin 510 lira
BEYOĞLU
Hafta içi: 2 bin 510 lira
Hafta sonu: 3 bin 510 lira
Nikah memuru düğün salonuna gelirse: 6 bin 10 lira
SANCAKTEPE
Hafta içi: 2 bin 500 lira
Hafta sonu: 5 bin lira
ATAŞEHİR
Hafta içi: 2 bin 462 lira
Hafta sonu: 6 bin 602 lira
Eğer başka ilçede ise: 6 bin 62 lira
Anadolu Yakası'nda ise: 6 bin 782 lira
SULTANGAZİ
Hafta içi: 2 bin 10 lira
Hafta sonu: 3 bin 510 lira
ESENYURT
Hafta içi: 2 bin 10 lira
Hafta sonu: 3 bin 360 lira
BAĞCILAR
Hafta içi: 1.500 lira
Hafta sonu: 2 bin 100 lira
Hafta sonu ilçe dışı: 3 bin lira
Hafta içi ilçe dışı: 1.500 lira
ESENLER
Hafta içi: 1.010 lira
Hafta sonu: 1.010 lira
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