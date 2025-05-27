İstanbul'da nikah fiyatları ilçelere göre değişiyor

Haber Merkezi

Mevsim itibarıyla nikah ve düğün sezonuna girildi.

İstanbul özelinde nikah maliyetlerinin her ilçeye göre değiştiği ve büyük farklar yaşandığı görülüyor.

İlçelere göre değerlendirildiğinde, nikah fiyatlarında 6 kat fark tespit edildi.

Sade bir nikah kıyılmasının dışında özel bir tarih seçmek ya da nikah memurunun salona gelmesi, fiyatları etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

İstanbul’daki 10 büyük belediyenin nikah ücretleri karşılaştırıldı.

HAFTA SONU EN YÜKSEK NİKAH KIYMA ÜCRETİ KADIKÖY'DE

Hafta sonu nikahı için en yüksek ücretin, 8 bin 710 lira ile Kadıköy Belediyesi tarafından talep edildiği görüldü.

Ancak nikah memurunun düğün salonuna gitmesi durumunda bu ücret 16 bin 210 liraya kadar çıkıyor.

Esenler Belediyesi ise aynı hizmeti 1.010 liraya verebiliyor.

10 İLÇEYE GÖRE NİKAH ÜCRETİ:

KADIKÖY

Hafta içi: 5 bin 710 lira

Hafta sonu: 8 bin 710 lira

Nikahı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız da 16 bin 210 lira

BEŞİKTAŞ

Hafta içi: 4 bin lira + 1.010 lira

Hafta sonu: 5 bin lira + 1.010 lira

ŞİŞLİ

Hafta içi: 3 bin 510 lira

Hafta sonu: 5 bin 510 lira

BEYOĞLU

Hafta içi: 2 bin 510 lira

Hafta sonu: 3 bin 510 lira

Nikah memuru düğün salonuna gelirse: 6 bin 10 lira

SANCAKTEPE

Hafta içi: 2 bin 500 lira

Hafta sonu: 5 bin lira

ATAŞEHİR

Hafta içi: 2 bin 462 lira

Hafta sonu: 6 bin 602 lira

Eğer başka ilçede ise: 6 bin 62 lira

Anadolu Yakası'nda ise: 6 bin 782 lira

SULTANGAZİ

Hafta içi: 2 bin 10 lira

Hafta sonu: 3 bin 510 lira

ESENYURT

Hafta içi: 2 bin 10 lira

Hafta sonu: 3 bin 360 lira

BAĞCILAR

Hafta içi: 1.500 lira

Hafta sonu: 2 bin 100 lira

Hafta sonu ilçe dışı: 3 bin lira

Hafta içi ilçe dışı: 1.500 lira

ESENLER

Hafta içi: 1.010 lira

Hafta sonu: 1.010 lira