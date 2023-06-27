Nerede kaç lira? İstanbul'un dondurma endeksi

Dondurma mevsimi gelmişken, biz de dondurma fiyatlarını semtlere, işletmelere ve kalitelerine göre sınıflayarak, İstanbul'un dondurma endeksini elimizdeki verileri baz alarak hesaplamak istedik.
Verilere bakıldığında İstanbul'da külahta ya da kapta bir top dondurmanın fiyatı 10 liradan 50 liraya kadar değiştiği görülüyor.
Ortalaması 30 lira
Elde ettiğimiz veriler ışığında dondurma fiyatlarının ortalaması 30 lira olarak ortaya çıkıyor.
Fiyatlar 100 arttı
Süt ve şeker ana maddelerinden üretilen dondurma fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 arttığı da gözlerden kaçmıyor.
Semtler ve fiyatlar
İşte semtler ve bunlara göre külahta bir top dondurma fiyatı:
Üsküdar-Bulgurlu: 10 lira
Suadiye-Belediye işletmesi: 15 lira
İçerenköy: 20 lira
Çemberlitaş: 30 lira
Adalar 1: 30 lira
Yeşilköy: 35 lira
Nişantaşı: 50 lira
Adalar 2: 50 lira