Nerede kaç lira? İstanbul'un dondurma endeksi
Özel Haber

mevsimi gelmişken, biz de dondurma fiyatlarını semtlere, işletmelere ve kalitelerine göre sınıflayarak, İstanbul'un dondurma endeksini elimizdeki verileri baz alarak hesaplamak istedik.

Verilere bakıldığında İstanbul'da külahta ya da kapta bir top dondurmanın fiyatı 10 liradan 50 liraya kadar değiştiği görülüyor.

Ortalaması 30 lira

Elde ettiğimiz veriler ışığında dondurma fiyatlarının ortalaması 30 lira olarak ortaya çıkıyor.

Fiyatlar 100 arttı

ve şeker ana maddelerinden üretilen dondurma fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 arttığı da gözlerden kaçmıyor.

İstanbul'un dondurma endeksi
Nerede kaç lira? İstanbul'un dondurma endeksi

Semtler ve fiyatlar

İşte semtler ve bunlara göre külahta bir top dondurma fiyatı:

Üsküdar-Bulgurlu: 10 lira

Suadiye-Belediye işletmesi: 15 lira

İçerenköy: 20 lira

Çemberlitaş: 30 lira

Adalar 1: 30 lira

Yeşilköy: 35 lira

Nişantaşı: 50 lira

Adalar 2: 50 lira