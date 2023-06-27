Nerede kaç lira? İstanbul'un dondurma endeksi Yaz geldi. Dondurma mevsimi açıldı. Dondurma fiyatlarında genel olarak bir yükselme göze çarpsa da her türlü keseye göre bir dondurma bulmak mümkün.

Özel Haber Dondurma mevsimi gelmişken, biz de dondurma fiyatlarını semtlere, işletmelere ve kalitelerine göre sınıflayarak, İstanbul'un dondurma endeksini elimizdeki verileri baz alarak hesaplamak istedik. Verilere bakıldığında İstanbul'da külahta ya da kapta bir top dondurmanın fiyatı 10 liradan 50 liraya kadar değiştiği görülüyor. Ortalaması 30 lira Elde ettiğimiz veriler ışığında dondurma fiyatlarının ortalaması 30 lira olarak ortaya çıkıyor. Fiyatlar 100 arttı Süt ve şeker ana maddelerinden üretilen dondurma fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 arttığı da gözlerden kaçmıyor. Semtler ve fiyatlar İşte semtler ve bunlara göre külahta bir top dondurma fiyatı: Üsküdar-Bulgurlu: 10 lira Suadiye-Belediye işletmesi: 15 lira İçerenköy: 20 lira Çemberlitaş: 30 lira Adalar 1: 30 lira Yeşilköy: 35 lira Nişantaşı: 50 lira Adalar 2: 50 lira