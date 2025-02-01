İstanbul’un enflasyonu Ocak'ta yıllık yüzde 48,40 oldu

İHA

İstanbul'da Ocak ayında enflasyon verileri, şehrin ekonomik görünümüne dair dikkat çekici bir tablo sundu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, 2025 Ocak ayında perakende fiyatlar ciddi bir artış gösterdi.

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON YILLIK BAZDA 48,40 ARTTI

2024 Ocak ayına göre 2025 Ocak ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

HARCAMA GRUPLARINDAKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlenirken Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.

FİYAT HAREKETLERİNİ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

İstanbul’da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Konut Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra Gıda, Lokanta ve Oteller ile Eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında Giyim Harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 18,82), en yüksek azalış Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (yüzde 1,62) izlendi.

HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaşılan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", 1 Şubat'tan itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilendi.

1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı.

Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.

Önceden yerinde veri toplama yöntemiyle belirlenen fiyatlar için artık internet üzerinden veri temini de yapılmaya başlandı.