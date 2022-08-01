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    İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı

    İTO verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,09 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 12:56
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    İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayı İstanbul enflasyonunu yayınladı. Bu veri, 03 Ağustos çarşamba günü yayınlanacak verinin öncüsü olarak kabul görüyor.

    İTO'nun verilerine göre, 2022 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 oranında arttı.

    2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,95 olarak gerçekleşti.

    Fiyatı artan ve azalan ürünler

    Temmuz 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15, diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -4,55 azalış izlendi.

    enflasyon

    Toptan fiyatlarda işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,03 artış yaşandı

    Temmuz 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,99, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,97 artış, madenler grubunda yüzde -7,51, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -0,97, kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,72 azalış, mensucat grubunda ise fiyat değişimi izlendi.

    İstanbul un temmuz enflasyonu açıklandı #2


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