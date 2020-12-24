İstinaf mahkemesinin Uber kararı

Mahkeme, Uber'e erişim engelini kaldırdı. Karara tepki gösteren taksiciler, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

İstinaf mahkemesi, Türkiye'de Uber'e erişim engeli getiren mahkeme kararını bozdu.

Özel araçlarla hizmet veremeyecek olan Uber'in, sarı renkli taksiler üzerinden faaliyetlerine devam etmesine hükmedildi.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Uber Türkiye'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'YE İNANIYORUZ"

Açıklamada, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." denildi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan UBER açıklaması ViDEO

TAKSİCİLER: HAKSIZ REKABET VAR

Habertürk'te Oya Çebi'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, karara ilişkin, "Uber, XL araçlarla yani 'korsan' dediğimiz özel araçlarla taşımacılık yapamaz. Haksız rekabet var. Bu konuda istinaf mahkemesi, haksız rekabetin men edilmesine karar verdi. Diğer konuda ticari taksilerle bu faaliyetleri sürdürebilir." dedi.

Uber'in sarı taksi olarak ne şekilde faaliyet göstereceğine ilişkin Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir aplikasyonu var: BiTaksi. Bunlar gibi çalışabilir diyor. Yani taksici, ticari taksi şoförleri Uber sistemini indirip hizmet verebilir diyor." ifadelerini kullandı.

"YARGIYA BAŞVURACAĞIZ"

Yargıtay nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu dile getiren Aksu, "İstanbul Taksiciler Odası olarak yargıya başvuracağız. Temyiz yoluna gideceğiz. Uber, korsan taşımacılıkla esnafımızı mağdur etti. Uber'in tekrar çalışmaması için hukuki anlamda haklarımızı koruyarak, Yargıtay yoluna başvuracağız." diye konuştu.