İşverene asgari ücret desteğinin sürmesi bekleniyor

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Asgari ücret desteği, ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe girdi.

Sonrasında da 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari ücret desteğinin, 2024 yılı Ocak ila Aralık dönemlerinde aylık 700,00 TL olarak (günlük 23,33 TL) belirlenmesine karar verildi.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmıyor. Belirtilen şartları taşıyan işverenler, destekten sistem üzerinden otomatik olarak yararlandırılıyor.

İŞVERENLER DESTEĞİN SÜRMESİNİ BEKLİYOR

Önümüzdeki günlerde belli olacak 2025 yılı asgari ücreti ile birlikte işveren de bu desteğin sürmesini bekliyor.

"YILIN İLK 9 AYINDA 1,5 MİLYON İŞ YERİNE 38 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşürken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren desteğine ilişkin şu sözleri sarf etti:

İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız, Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. 2024 yılı itibarıyla bu desteği aylık, 700 liraya çıkardık. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine; toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.