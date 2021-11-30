İtalya'da enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

İtalya'da enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

Bugünkü küresel ekonomilerde beklenen verilerinden olan Euro Bölgesi enflasyonu ile birlikte İtalya'daki rakamlar da açıklandı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkede fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

İtalya'da geçen ay yüzde 3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle kasımda yüzde 3,8'e yükselerek, son 13 yılın en yüksek seviyesine geldi. Bu da Eylül 2008'den bu yana en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 artış olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YILLIK 41,8'E ÇIKTI

Regüle edilen enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 41,8 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 1,7 ve hizmetlerde yüzde 3,6 oldu. Öte yandan, İtalya'da AB uyumlu öncü TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık da yüzde 4 yükseldi.