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    İTO: İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor

    İTO Başkanı Avdagiç, bir fuarda İstanbul'un kapasitesini değerlendirirken turizmin yoğunlaştığını ve "ölü sezon" olarak değerlendirilen mayıs ayında dahi otellerde yer bulunamadığını aktardı.
    • 08.05.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 11:42
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    İTO: İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris'te bir araya getiren JEC World Fuarı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 98"

    Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, "Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz." dedi.

    Ölü sezonda oteller doldu

    Şekib Avdagiç, İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92'yi bulduğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde bile yakalanamadığını söyledi.

    İTO: İstanbul da otellerde yer bulunamıyor #1

    "Suudi Arabistan'dan 250 bin turist gelecek"

    Elde ettikleri verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Temmuz ve ağustosta da ilgi devam edecek”

    "Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz."

    İTO: İstanbul da otellerde yer bulunamıyor #2

    stihdam konusunda firmalar iyi gidiyor"

    İTO Başkanı Avdagiç, açıklamalarına Türkiye'nin sanayi üretimi ile devam etti ve istihdam konusunda firmaların iyi gittiğini belirterek, küresel çapta yaşanan gelişmeler sonrası her ne kadar iptal edilen siparişler olsa da bunların yerine yenilerinin alındığını söyledi.

    "Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz"

    Uzak Doğu'da yeniden canlanan koronavirüs salgını sonrası Avrupalıların siparişler konusunda garantiye gittiğini aktaran Avdagiç, "Avrupalılar Uzak Doğu'ya yüksek sipariş vermek yerine riske atmayarak daha küçük miktarlarda ürün alabileceği ülke olarak Türkiye'yi seçiyor. Türkiye'nin fiyat, kalite ve tedarik konusunda çok iyi bir performansı var. Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

    İTO: İstanbul da otellerde yer bulunamıyor #3


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