İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi

6'lı masa etrafında toplanan muhalefet partileri arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığının yanı sıra ekonomi yönetimi için de çekişme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz Cumhurbaşkanı adayı olarak kimin çıkarılacağına karar veremeyen 6'lı masada yeni bir kriz patlak verdi.

Seçimlere girmeden kendi aralarında çekişmeye başlayan muhalefet parti liderleri, ekonomi yönetimi konusunda kıyasıya pazarlık içerisinde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığının kabul görmesi durumunda ekonomi koltuğundan vazgeçeceğinin sinyalini verdi.

İyi Parti ile DEVA Partisi ise bu konuda anlaşabilmiş değil.

İyi Parti mi DEVA Partisi mi

İyi Parti, iktidara gelmeleri durumunda ekonomi yönetiminin tamamen kendi kontrolleri altında olmasını istedi.

Bu istek DEVA Partisi kadrolarında tepkiyle karşılandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiyi en iyi yönetecek isimlerin DEVA Partisi içerisinde olduğunu savunuyor.

2 Ekim'de konuşulacak

Adaylık konusunda henüz anlaşamayan muhalefet parti liderleri, ekonomi yönetimi konusunda yaşadığı krizi 2 Ekim'de yapılacak toplantıda yeniden masaya getirecek.