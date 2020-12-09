İzmir Yenifoça yat limanı projesi ihalesi ertelendi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale, 18 Ocak 2021'e ertelendiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHALENİN YENİ TARİHİ 18 OCAK 2021

Buna göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği ilan edilen İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin YİD modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihalenin yeni tarihi 18 Ocak 2021 oldu.

İhalede teklifler o gün en geç saat 12.00'ye kadar verilebilecek ve ihale saat 13.30'da gerçekleştirilecek.