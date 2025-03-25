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İzmir'e iki kruvaziyerle 2 bin 983 turist geldi

İzmir'e iki kruvaziyerle 2 bin 983 turist geldi İzmir'e bugün "MSC Sinfonia" ile "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler yanaştı. Gemilerden inen turistler şehrin belirli bölgelerini gezmek ve alışveriş yapmak için dağıldı.