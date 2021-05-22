İzmit'te köylülere 144 bin hibe fide dağıtıldı

Tarımsal destek için İstanbul’dan hibe olarak İzmit'e getirtilen yüksek verimli sebze fideleri dağıtımın ardından köylülerce zaman geçirilmeden toprağa dikildi.

“Tarım Kenti İzmit” planlamasıyla şehrin tarımsal üretiminin gelişmesi ve üreticinin ve köylünün desteklenmesi için sağlanan sebze fidelerinin dağıtımına köylerde başlandı.

Tarım festivali tadında gerçekleşen 144 bin 500 adet F1 fidelerinin dağıtımı için İzmit Belediyesi ekipleri köylere özel organizasyon düzenledi. Ayrı ayrı ekipler halinde dağıtım grupları oluşturularak köylerin meydanlarına; patlıcan anamur, oturak domates emma, sırık domates tuğra, pembe domates gül pembe, sivri biber fiyaka, salata lemas fideleri yüklü kamyonlar götürüldü.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvan pazarından yola çıkan konvoyla birlikte Durhasan Köyü’ne giderek köylüye kendi elleriyle fide dağıttı, taleplerini dinledi.

"ÇİFTÇİLERE DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ"

Fide dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Hürriyet, “Çiftçilerimize nasıl destek olabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha fazla desteklerimiz olacak. Destek olabilmek için yaptığımız hamlelerden biri de fide desteği. 144 bin sebze fidemizi üreticilere ve köylümüze dağıtıyoruz. Dün bize ulaşan fideleri bugün dağıtmaya başladık. Ziraat Odası başkanımız ve muhtarlarımızın öncülüğünde talep eden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fidelerimizi ulaştıracağız.

F1 TOHUMUNUN FİDELERİ DAĞITILDI

Bize ulaşan fideler, çiftçilerimizin sevdiği kaliteli, F1 tohumdan üretilme. Önümüzdeki sene daha erken zamanda daha fazla miktarda destek olacağız inşallah. Hayırlı, bereketli olsun.” dedi.

FİDELER EKİLDİ

Durhasan, Eseler, Biberoğlu, Dağ Köy, Emirhan, Yassıbağ, Çubuklu Osmaniye, Kulfallı, Arızlı, Üçtepeler, Malta, Kabaoğlu, Sarıca, Sekbanlı, Sepetçi, Gökçeören köylerindeki meydanlarda dağıtılan fideler köy halkının elleriyle çok kısa süre içinde toprakla buluştu.