Jack Dorsey'in Bitcoin tahmini Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılında 1 milyon dolar değerine ulaşacağını söyledi.

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Kripto paralar, küresel çapta yatırım araçlarından biri haline geldi.

Özellikle bu alanın öncüsü ve en değerli kripto para Bitcoin'in geleceği merak konusu.

2030'da 1 milyon doları aşacak

Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağı öngörüsünde bulunan Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Tahminin çıkması için yüzde 1500 yükseliş gerekiyor

Bitcoin, bugün itibarıyla 61 bin 200 dolar civarında alıcı buluyor. Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

Dorsey, Bitcoin ile ilgili en şaşırtıcı şeyin kuruluş hikayesinin yanı sıra ekosistemi olduğuna dikkat çekti.

Dorsey'e göre Bitcoin fiyatındaki yükseliş, onu daha iyi hale getirmek için uğraşanlardan kaynaklanıyor.