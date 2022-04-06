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Japonya'da balıkçılar atık suyun denize boşaltılmasına karşı

Japonya'da balıkçılar atık suyun denize boşaltılmasına karşı

Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi ile ilgili bir yıla yakındır tartışmalar devam ederken, tahliyenin denize yapılması ile ilgili balıkçıların itirazı gündeme geldi.