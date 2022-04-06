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    Japonya'da balıkçılar atık suyun denize boşaltılmasına karşı

    Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi ile ilgili bir yıla yakındır tartışmalar devam ederken, tahliyenin denize yapılması ile ilgili balıkçıların itirazı gündeme geldi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:40
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    Japonya'da balıkçılar atık suyun denize boşaltılmasına karşı

    Japonya'da balıkçılar, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılmasına karşı çıkarken, balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima'da biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "şiddetle karşı çıktıklarını" hükümete iletti.

    Japonya Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren) Başkanı Kişi Hiroşi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

    Kişi Hiroşi toplantıda, hükümetin Nisan 2021'de açıkladığı, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planına yönelik, "Karşıt pozisyonumuz tamamen aynı." dedi.

    "HÜKÜMET, BOŞALTIMIN ETKİLERİNDEN TAM OLARAK SORUMLU"

    Kişi Hiroşi, Japon Başbakanın ise "hükümetin, boşaltımın etkilerinden tam olarak sorumlu olacağını" vurguladığını aktardı.

    Kyodo ajansına göre, Başbakan Kişida da "(Santralin) devreden çıkarılma sürecindeki istikrarlı ilerleme, yeniden inşa açısından ön şart ve işlenmiş suyun nasıl bertaraf edileceği sorunundan kaçamayız." ifadelerini kullanarak., "Fikir teatisini sürdürme" taahhüdü verdi.

    Japonya da balıkçılar atık suyun denize boşaltılmasına karşı #1

    DENİZE TAHLİYE 2023'ÜN BAHAR AYLARINDA BAŞLAYACAK

    Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor. Plana göre, trityum elementi içeren su, litre başına 1.500 bekerel seviyesinde sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle, tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek. İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye periyodunun, 2023'ün bahar aylarında başlatılacağı bildirildi.


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