Petrol
115.03
0.69%
Euro
16.69
2.76%
Dolar
15.80
1.67%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.384
2.31%
BTXN Coin
14.75
15.41%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Japonya'dan 2,7 trilyon yenlik ek bütçe

    Dünyada artan fiyatlar, iş dünyasını ve insanların geçim koşullarını olumsuz etkiledi. Fiyat artışı nedeni ile bütçesini artıran ülkelerden birisi de Japonya oldu.
    • 17.05.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'dan 2,7 trilyon yenlik ek bütçe

    Japon hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı halkını korumak amacıyla 2,7 trilyon yenlik yani yaklaşık 21 milyar dolarlık ek bütçe taslağı hazırladı.

    İş dünyası ile hane halkına destek verilecek

    Hükümet, yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında iş dünyası ile hane halkına destek vermeye karar verdi. Bu doğrultuda Başbakan Kişida Fumio hükümeti ek bütçe için düşünülen rakamı hafta içinde onaylayacak.

    Düşük gelirli ailelere çocuk başı 386 dolar

    Ek bütçe, petrol tedarikçilerinin sübvansesi ile düşük gelirli ailelere çocuk başı 50 bin yen (386 dolar) nakit desteğinde kullanılacak.

    Japonya

    Petrol tedarikçilerini sübvanse edecek

    Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse edilecek.

    Koronavirüs ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ilaveten 1,5 trilyon yen yani 11,7 milyar dolar aktarılacak.


    İlginizi Çekebilir

    Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönecek mi
    Medya

    Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na dönecek mi

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    'Babasının kopyası' Haluk Levent'in sır gibi sakladığı biricik kızına bakın...
    Medya

    'Babasının kopyası' Haluk Levent'in sır gibi sakladığı biricik kızına bakın...

    Görüş Bildir