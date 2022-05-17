Japonya'dan 2,7 trilyon yenlik ek bütçe

Dünyada artan fiyatlar, iş dünyasını ve insanların geçim koşullarını olumsuz etkiledi. Fiyat artışı nedeni ile bütçesini artıran ülkelerden birisi de Japonya oldu.

Japon hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı halkını korumak amacıyla 2,7 trilyon yenlik yani yaklaşık 21 milyar dolarlık ek bütçe taslağı hazırladı.

İş dünyası ile hane halkına destek verilecek

Hükümet, yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında iş dünyası ile hane halkına destek vermeye karar verdi. Bu doğrultuda Başbakan Kişida Fumio hükümeti ek bütçe için düşünülen rakamı hafta içinde onaylayacak.

Düşük gelirli ailelere çocuk başı 386 dolar

Ek bütçe, petrol tedarikçilerinin sübvansesi ile düşük gelirli ailelere çocuk başı 50 bin yen (386 dolar) nakit desteğinde kullanılacak.

Petrol tedarikçilerini sübvanse edecek

Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse edilecek.

Koronavirüs ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ilaveten 1,5 trilyon yen yani 11,7 milyar dolar aktarılacak.