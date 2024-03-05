JPMorgan, Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor JPMorgan, TCMB politika faizinin bu yılın sonuna kadar yüzde 45'te sabit tutulacağını açıklamışken, dün TÜİK'in açıkladığı şubat enflasyonunun kendi beklentilerinin üzerinde gelmesi nedeni ile tahminini değiştirdi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son politika faizi kararı yüzde 45 oldu.

Piyasalar ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, bu rakamın yıl ortasında ya da sonuna doğru düşüşe geçmesini beklediklerini açıkladı.

Bu aşamada dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamını aylık yüzde 4,53, ve yıllık yüzde 67,07 olarak açıkladı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 yıllık ise yüzde 66,30 artacağını tahmin etmişti.

Nisan ayında politika faizinde 500 baz puan artış beklentisi

JPMorgan, enflasyonun beklentileri aşmasının ardından Merkez Bankası'nın nisan ayındaki toplantısında 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

JPMorgan'a göre karar, tahminler doğrultusunda gelirse politika faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ya çıkabilir.

Kurum aynı zamanda, TCMB'nin kasım ve aralık ayında faiz indirimine giderek yıl sonu politika faizi yüzde 45'e getirmesini bekliyor.

"Manşet enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde"

JPMorgan, yayınladığı araştırma notunda, şu ifadeleri kullandı: